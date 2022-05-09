Oğulcan Engin'den günler sonra Seda Sayan paylaşımı!

Seda Sayan geçtiğimiz haftalarda hayatını Çağlar Ökten'le birleştirmişti. Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşen nikaha şarkıcının oğlu Oğulcan Engin'in katılmaması dikkat çekmişti. Oğulcan Engin'in annesinin evliliğine karşı çıktığı iddia edilmişti.Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Miray Daner ile görüntülenen Engin, annesi Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile nikâh törenine katılmadığının hatırlatılması üzerine sessizliğini korumuştu. Muhabirlerin ısrarlı sorularına yanıt vermemişti.Şimdilerde kendisinden yaşça küçük eşiyle balayında olan Seda Sayan, konuyla alakalı sessizliğini sürdürürken, Oğulcan Engin'den bir hamle geldi.Engin, küs olduğu ileri sürülen annesi Seda Sayan ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Oğulcan Engin, "Anneler Günü" temalı gönderisiyle haklarında çıkan söylentileri yalanlamış oldu.