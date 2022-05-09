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Gecce Magazin Haberleri

Oğulcan Engin'den günler sonra Seda Sayan paylaşımı!

Seda Sayan-Sinan Engin çiftinin oğulları Oğulcan Engin, Çağlar Ökten ile dünyaevine giren annesi annesinin nikah törenine katılmamıştı. Sayan ile aralarının bozuk olduğu iddia edilen Engin, 'Anneler Günü'nde Instagram'dan yaptığı paylaşımla söylentilere adeta yanıt verdi

Oğulcan Engin'den günler sonra Seda Sayan paylaşımı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-05-2022 10:00
Seda Sayan geçtiğimiz haftalarda hayatını Çağlar Ökten'le birleştirmişti. Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşen nikaha şarkıcının oğlu Oğulcan Engin'in katılmaması dikkat çekmişti. Oğulcan Engin'in annesinin evliliğine karşı çıktığı iddia edilmişti.

ANNESİNİN EVLİLİĞİ HAKKINDA SESSİZ KALDI!

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Miray Daner ile görüntülenen Engin, annesi Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile nikâh törenine katılmadığının hatırlatılması üzerine sessizliğini korumuştu. Muhabirlerin ısrarlı sorularına yanıt vermemişti.


DEDİKODULARIN ARDINDAN İLK PAYLAŞIM

Şimdilerde kendisinden yaşça küçük eşiyle balayında olan Seda Sayan, konuyla alakalı sessizliğini sürdürürken, Oğulcan Engin'den bir hamle geldi.

Engin, küs olduğu ileri sürülen annesi Seda Sayan ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Oğulcan Engin, "Anneler Günü" temalı gönderisiyle haklarında çıkan söylentileri yalanlamış oldu.
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