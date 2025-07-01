Oğulcan Engin ve İlayda Alişan Aşklarında 2. Yılı Kutladı!

Ünlü çift Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, aşklarının ikinci yılını özel paylaşımlarla kutladı. Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğlu olan işletmeci Oğulcan Engin ile başarılı oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesaplarında yıl dönümlerine özel kareler paylaşarak aşklarını bir kez daha ilan etti.

"2 Yıl Seninle" – "Onunla 2 Yıl"

Aşklarını her zaman göz önünde yaşamayan ancak özel anları paylaşmaktan da kaçınmayan çift, bu yıl dönümünü duygusal mesajlarla kutladı.

Oğulcan Engin, sevgilisiyle birlikte çekilmiş romantik fotoğraflarına “2 yıl seninle” notunu düştü. Aynı saatlerde İlayda Alişan da benzer kareleri paylaşarak, altına “Onunla 2 yıl” yazdı. Paylaşımlar, çiftin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"Hiç Kavga Etmedik"

İlayda Alişan, daha önce verdiği bir röportajda ilişkilerinin dinamiğine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Güzel oyuncu, “İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik” sözleriyle aralarındaki uyuma dikkat çekmişti. Kıskançlık konusundaysa “Yerinde kıskancım, o da öyle. Ama gereksiz değil” diyerek çiftin birbirine olan güvenini vurgulamıştı.

“Tatlı Zıtlıklarımız Var”

Oğulcan Engin ise “Huylarınız benziyor mu?” sorusuna verdiği yanıtla ilişkilerine dair farklı bir bakış sundu:

“Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz.”