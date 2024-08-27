Öğrencilere Yılda 4 Kez 1250 TL Ulaşım Desteği Müjdesi!

Öğrencilere Yılda 4 Kez 1250 TL Ulaşım Desteği Müjdesi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2024 22:42

Öğrencilere Yılda 4 Kez 1250 TL Ulaşım Desteği Müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan şehir dışında eğitim gören öğrencilere önemli bir destek müjdesi geldi. Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrenciler için yılda 4 kez gidiş-dönüş şehirlerarası ulaşım desteğinin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda, öğrencilere her gidiş-dönüş yolculuğu için 1250 TL ulaşım desteği sağlanacak.

Bakan Göktaş, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için bu desteği sürdürüyoruz,” dedi. Şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL’lik kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılmış durumda.

Ulaşım desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler veya aileleri, başvurularını ikametgâh adreslerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapabilecekler. Bu destek, öğrencilere eğitim hayatında önemli bir finansal kolaylık sağlayacak.

Benzer Haberler
Kadın Kuaförlerine Pazar Günü Kapalı Olma Zorunluluğundan Muafiyet! Kadın Kuaförlerine Pazar Günü Kapalı Olma Zorunluluğundan Muafiyet!
Garanti BBVA’dan Kaçırılmayacak Fırsat: 2000 TL İade Kazanın! Garanti BBVA’dan Kaçırılmayacak Fırsat: 2000 TL İade Kazanın!
QNB Finansbank’tan Fatura Ödemelerinde Büyük Kampanya: 300 TL ParaPuan Kazanın! QNB Finansbank’tan Fatura Ödemelerinde Büyük Kampanya: 300 TL ParaPuan Kazanın!
20 bin Türk Lirası ödeme olacak! Vakıfbank banka hesabı olanlar için son dakika açıklama geldi! 20 bin Türk Lirası ödeme olacak! Vakıfbank banka hesabı olanlar için son dakika açıklama geldi!
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor? Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?
Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor! Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!
  • 27-08-2024 14:02

Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?
  • 27-08-2024 14:06

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı:
  • 22-08-2024 11:43

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı: "Bomba gibi dönüyoruz"

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...
  • 23-08-2024 15:32

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili
  • 21-08-2024 10:08

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili