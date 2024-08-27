Öğrencilere Yılda 4 Kez 1250 TL Ulaşım Desteği Müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan şehir dışında eğitim gören öğrencilere önemli bir destek müjdesi geldi. Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrenciler için yılda 4 kez gidiş-dönüş şehirlerarası ulaşım desteğinin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda, öğrencilere her gidiş-dönüş yolculuğu için 1250 TL ulaşım desteği sağlanacak.

Bakan Göktaş, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için bu desteği sürdürüyoruz,” dedi. Şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL’lik kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılmış durumda.

Ulaşım desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler veya aileleri, başvurularını ikametgâh adreslerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapabilecekler. Bu destek, öğrencilere eğitim hayatında önemli bir finansal kolaylık sağlayacak.