Ocak Ayında Geçerli: Bankalardan 10 15 20 bin TL Faizsiz 6 Ay Vadeli Kredi!

2024 yılında Türkiye'de sekiz önde gelen banka, yeni müşterilerine yönelik cazip bir sıfır faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlara, 6 ay vadeli olarak 20 bin TL'ye kadar nakit çekme imkanı sunuyor. Kampanyaya katılan bankalar şunlardır: Akbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk, Denizbank. Bu kampanyadan yararlanabilmek için, adayların bankaların mobil uygulamalarından veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular hızlı bir şekilde sonuçlanıyor ve krediler anında çekilebiliyor. Kredilerin aylık geri ödeme tutarı, çekilen tutara ve vade süresine göre değişiklik gösteriyor.

Bankaların Sıfır Faizli Ödeme Şartları

Kampanya, 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olup, başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

18 yaşını doldurmuş olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Bankanın mevcut müşterisi olmamak, Kredi notunun uygun olması.

Kampanyaya katılan bankaların faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyalarının detayları şu şekildedir:

Akbank:

Akbank Mobil veya Akbank Direkt üzerinden başvuru yapılabilir.

6 ay vadeli, 20 bin TL'ye kadar kredi veriliyor.

QNB Finansbank:

QNB Finansbank Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden başvuru yapılabilir.

6 ay vadeli, 20 bin TL'ye kadar kredi veriliyor.

Garanti Bankası:

Garanti BBVA Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilir.

6 ay vadeli, 15 bin TL'ye kadar faizsiz, 10 bin TL'ye kadar 0,99 faiz oranlı kredi veriliyor.

Yapı Kredi Bankası:

Yapı Kredi Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilir.

6 ay vadeli, 20 bin TL'ye kadar faizsiz, 5 bin TL'ye kadar 0,99 faiz oranlı kredi veriliyor.

İş Bankası:

İşCep veya İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilir.

6 ay vadeli, 20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriliyor.

Kuveyt Türk:

Kuveyt Türk Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden başvuru yapılabilir.

2+6 ay vadeli, 10 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriliyor.

Denizbank:

Denizbank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilir.

6 ay vadeli, 10 bin TL'ye kadar faizsiz, 10 bin TL'ye kadar 0,99 faiz oranlı kredi veriliyor.

Bu kampanyalar, vatandaşlara acil nakit ihtiyaçlarını uygun koşullar altında karşılama fırsatı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, ilgili bankaların internet sitelerinden veya müşteri hizmetlerinden daha detaylı bilgi alabilirler. Bu fırsatlar, özellikle yeni müşterilere yönelik olup, bankaların müşteri portföylerini genişletmeye ve finansal hizmetlerini daha erişilebilir kılmaya yönelik stratejilerini yansıtıyor.