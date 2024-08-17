Ocak 2025 Zam Oranları Belli Oldu: Memur ve Emekli Maaşlarına Enflasyon Ayarı!

Ocak 2025 Zam Oranları Belli Oldu: Memur ve Emekli Maaşlarına Enflasyon Ayarı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 00:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı ve bu tahminler Ocak 2025 maaş zamlarını etkileyecek. 2024 yıl sonu enflasyonunun %43,31 seviyesinde olacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda, 2024’ün ikinci yarısında enflasyon %14,89 gerçekleşirse, memur ve emeklilere %10,71 oranında maaş artışı yapılacak.

Temmuz ayında yapılan %19,31’lik zammın ardından Ocak ayında beklenen bu yeni zamla birlikte maaşlar yeniden yükselecek. Örneğin, üniversite mezunu bir şube müdürünün maaşı 59.467 TL'den 65.835 TL'ye çıkarken, emekli müsteşar maaşı 63.947 TL’den 70.795 TL'ye yükselecek.

Merkez Bankası'nın daha iyimser %38 enflasyon tahmini gerçekleşirse, Ocak ayında zam oranı %6,62 olacak. Tüm bu artışlar, memur ve emeklilerin maaşlarına önemli bir rahatlama sağlayacak. Ancak nihai zam oranı, enflasyon verilerinin netleşmesiyle Aralık ayında kesinleşecek.

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