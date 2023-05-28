O tarihten sonra SGK girişi olanlar yaşadı! 5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz...

5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz... O tarihten sonra SGK girişi olanlar yaşadı- Son zamanlarda Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT'lilerin durumu, toplumun büyük bir kesimini yakından ilgilendiriyor. Ancak son düzenlemelerle birlikte EYT'liler için müjdeli haberler gelmeye başladı. Sigorta girişi o tarihten sonra olanlara tam 5 yıl erken emeklilik hakkı verildi ve EYT şartı tamamen kaldırıldı.

EYT'li Olarak Bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Meselesi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), prim gün sayısını dolduran ancak yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan kişileri ifade eder. Bu durum, uzun yıllardır tartışma konusu olmuş ve birçok kişi için büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Ancak son düzenlemelerle birlikte bu sorunun çözümüne yönelik adımlar atılmıştır.

Kamuoyunda Merakla Beklenen Düzenleme

Son dakika haberlerine göre, milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar meselesi için yeni bir reform çalışması başlatılmıştır. Bu düzenleme, erken emeklilik hakkı elde etmek isteyenler için umut ışığı olmuştur. Kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi kriterlerin belirleyici olacağı yeni emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Başkan Erdoğan'dan Emeklilik Reformu Müjdesi

Türkiye'nin önemli bir konusu olan emeklilik sistemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Seçim Beyannamesi ile birlikte reforma tabi tutulacak. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği açıklamada, Erdoğan yeni emeklilik reformuyla ilgili müjdeyi verdi ve önemli düzenlemelerin yapılacağını duyurdu. Bu düzenlemeler, kadınlar için emeklilik yaşını anne olma ve çocuk sayısına göre düşürecek ve ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devletin karşılaması sağlanacak. Bu şekilde, kadınlar daha az ödeme yaparak daha erken emekli olabilecekler.

Mevcut durumda Sosyal Sigortalar Kurumu'nda (SSK) 7.200 prim gününü tamamlayan kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyorlar. Bağ-Kur'da ise kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında ve 9.000 gün prim ödeme şartıyla emekli olabiliyorlar.

Başkan Erdoğan ayrıca küçük esnaflar için de önemli bir adım attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e talimat vererek Bağ-Kur prim günü düzenlemesi yapılmasını sağladı. Bu düzenleme ile binlerce tüccar, esnaf ve işverenin emeklilik prim günü, yanlarında çalışan sayısına göre aşağı çekilecek. Böylece küçük esnafların ve tüccarların emeklilik hakkı için gereken prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

Bu önemli reformlar, emeklilik sistemindeki adaletsizlikleri gidermeye ve daha erken emeklilik imkanı sağlamaya yönelik adımlar olarak değerlendirilmektedir. Toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren bu düzenlemeler, emeklilik hayali kuran ve geleceklerini planlayan bireyler için umut verici bir gelişmedir.