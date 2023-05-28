  • 31 MAYIS Çarşamba 08:32
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

O tarihten sonra SGK girişi olanlar yaşadı! 5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), prim gün sayısını dolduran ancak yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan kişileri ifade eder.

O tarihten sonra SGK girişi olanlar yaşadı! 5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-05-2023 19:21

5 yıl erken emeklilik fırsatı var, hem de EYT’siz... O tarihten sonra SGK girişi olanlar yaşadı-  Son zamanlarda Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT'lilerin durumu, toplumun büyük bir kesimini yakından ilgilendiriyor. Ancak son düzenlemelerle birlikte EYT'liler için müjdeli haberler gelmeye başladı. Sigorta girişi o tarihten sonra olanlara tam 5 yıl erken emeklilik hakkı verildi ve EYT şartı tamamen kaldırıldı.

EYT'li Olarak Bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Meselesi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), prim gün sayısını dolduran ancak yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan kişileri ifade eder. Bu durum, uzun yıllardır tartışma konusu olmuş ve birçok kişi için büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Ancak son düzenlemelerle birlikte bu sorunun çözümüne yönelik adımlar atılmıştır.

Kamuoyunda Merakla Beklenen Düzenleme

Son dakika haberlerine göre, milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar meselesi için yeni bir reform çalışması başlatılmıştır. Bu düzenleme, erken emeklilik hakkı elde etmek isteyenler için umut ışığı olmuştur. Kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi kriterlerin belirleyici olacağı yeni emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Başkan Erdoğan'dan Emeklilik Reformu Müjdesi

Türkiye'nin önemli bir konusu olan emeklilik sistemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Seçim Beyannamesi ile birlikte reforma tabi tutulacak. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği açıklamada, Erdoğan yeni emeklilik reformuyla ilgili müjdeyi verdi ve önemli düzenlemelerin yapılacağını duyurdu. Bu düzenlemeler, kadınlar için emeklilik yaşını anne olma ve çocuk sayısına göre düşürecek ve ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devletin karşılaması sağlanacak. Bu şekilde, kadınlar daha az ödeme yaparak daha erken emekli olabilecekler.

Mevcut durumda Sosyal Sigortalar Kurumu'nda (SSK) 7.200 prim gününü tamamlayan kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyorlar. Bağ-Kur'da ise kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında ve 9.000 gün prim ödeme şartıyla emekli olabiliyorlar.

Başkan Erdoğan ayrıca küçük esnaflar için de önemli bir adım attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e talimat vererek Bağ-Kur prim günü düzenlemesi yapılmasını sağladı. Bu düzenleme ile binlerce tüccar, esnaf ve işverenin emeklilik prim günü, yanlarında çalışan sayısına göre aşağı çekilecek. Böylece küçük esnafların ve tüccarların emeklilik hakkı için gereken prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

Bu önemli reformlar, emeklilik sistemindeki adaletsizlikleri gidermeye ve daha erken emeklilik imkanı sağlamaya yönelik adımlar olarak değerlendirilmektedir. Toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren bu düzenlemeler, emeklilik hayali kuran ve geleceklerini planlayan bireyler için umut verici bir gelişmedir.

  • Etiketler
Kurban Bayramı akabinde saz çalıp oynatan haber! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı erken emeklilik mümkün! 49 yaşına gelmeden...
SGK az önce açıkladı! SSK’lı çalışanlara karşılıksız 26.000 TL destek ödemesi verilecek
Benzer Haberler
Fiyatlar 3 ay öncesine döndü! ŞOK’taki indirim şampiyonlar ligi gibi… listede yok yok! Kapış kapış satılıyor Fiyatlar 3 ay öncesine döndü! ŞOK’taki indirim şampiyonlar ligi gibi… listede yok yok! Kapış kapış satılıyor
Emekli maaşı yeni bağlananlara 3'lü kazanç müjdesi! Emekliye 12500 TL maaş, 11.000 TL promosyon, 4000 TL ikramiye! Emekli maaşı yeni bağlananlara 3'lü kazanç müjdesi! Emekliye 12500 TL maaş, 11.000 TL promosyon, 4000 TL ikramiye!
ÇOK OKUNANLAR
3.500 TL bayram harçlığı! Kurban Bayramı müjdesi tez geldi!
  • 26-05-2023 13:25

3.500 TL bayram harçlığı! Kurban Bayramı müjdesi tez geldi!

Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinin final partisinde böyle coştu
  • 26-05-2023 12:53

Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinin final partisinde böyle coştu

Kızılcık Şerbeti'nden sezon finali kutlaması
  • 26-05-2023 13:59

Kızılcık Şerbeti'nden sezon finali kutlaması

Demet Özdemir, Adım Farah'ta sesiyle büyüledi!
  • 24-05-2023 11:37

Demet Özdemir, Adım Farah'ta sesiyle büyüledi!

10.000 TL ve 100.000 TL arasında ihtiyaç ve emekli kredisi müjdesi! Emekliye seçim sonrası ara ödeme!
  • 26-05-2023 15:15

10.000 TL ve 100.000 TL arasında ihtiyaç ve emekli kredisi müjdesi! Emekliye seçim sonrası ara ödeme!