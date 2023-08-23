O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

Ağustos ayı bitmeden PTT'te giden bireyin faydalanabileceği 15000 TL ödeme şekillenmeye başladı. PTT dar gelirli vatandaşa sunduğu desteklerin ana kaynağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmakta. Bakanlığın belirlediği hane ya da bireylere çeşitli kalemlerde destek ödemesi sunuluyor. Bu destekler PTT aracılığı ile hak sahiplerine dağıtılıyor. PTT tarafından dağıtılan bir başka ödeme de 15.000 TL ek ödeme olarak şekilleniyor. ve yeni TC kimlik kartı ile giden birey faydalanabiliyor. Ağustos ayı bitmeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 15.000 TL ödemeler için son çağrı yapıldı. 11 haneli T.C kimlik numarasına göre yapılacak olan 15.000 TL ek ödemenin detayları merakla araştırılırken, ödemeler konusunda PTT'de uyrısını yaptı. ''Geç kalmayın''

TCKN'YE GÖRE ÖDENECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında; PTT tarafından ödenecek olan 15.000 tl desteği, TCKN son hanesine göre şekillenecek. Taze destek ile alakalı başvurular, her yardımın sağlanması için başvuruların tamamlandığı e-devlet üzerinden sağlanabilecek. TC kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlar sekmesine gitmeniz durumunda adınıza tanımlanabilecek, hak kazanabileceğiniz destek ödemelerini görebilirsiniz. Her çeşit destek için aranan şartlar farklı olmakta iken, temelinde dar gelirli onayının alınması gerekmektedir.

Yeni hükümette yeni Aile Bakanı olarak seçilen Mahinur Özdemir Göktaş'ın da açıklamasını yaptığı, destek ödemesi ile alakalı başvuruların devam ettiği bildirilirken, bu programdan sadece ihtiyaç sahibi bireyin faydalanabileceği belirtilmiştir. Dar gelirliden kasıt ise hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden olması şartıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu dstekten faydlanamk için hemen edevlet hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Aile destek paketi kapsamında ödemelerin hanedeki birey sayısına göre yapılacağı belirtilirken, 850- 1250 TL aylık ödemeler aylık olarak ve düzenli olarak PTT üzerinden ödenecek. Başvuru sonrasında hak kazandığınız ödemenizi PTT hesabınızdan çekebilir ya da edevlet üzerinden banka hesaplarınıza aktarabilirsiniz.