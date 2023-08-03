O tarihe kadar aldınız aldınız! 8.500 TL taksitle anında teslim sıfır araç satışı sadece o modelde

8.500 TL taksitle anında teslim sıfır araç satışı sadece o modelde... O tarihe kadar aldınız aldınız- Araç sahibi olmayı düşleyenler, artan fiyatlar karşısında zorlanırken, sıfır araç hayali kuranlar için Ağustos ayı büyük bir fırsat sunuyor. Fiyat artışlarının gölgesinde bekleyenler için, sıfır araç fiyatlarına gelen zamların yarattığı hayal kırıklığına son vermek adına taksitli ödeme imkanları sunuluyor. Citroen, Ağustos ayında başlattığı kampanya ile aylık 8.500 TL taksit avantajıyla sıfır araç sahibi olma şansını sunuyor.

Aylık 8.500 TL Taksitle Sıfır Araç

Türkiye'deki döviz kuru artışları ve enflasyonun etkisiyle araç fiyatları rekor seviyelere tırmanırken, "araba sahibi olmak istiyorum" dileklerine cevap niteliğinde bir kampanya Citroen'den geldi. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, Citroen My Ami modeli için özel bir fırsat sunuluyor.

2023 model Ami One Electric aracının satış fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Bu modeli tercih edenlere cazip taksit seçenekleri de sunuluyor. Anında teslimatı yapılan ve stok sorunu bulunmayan Citroen Ami, 24 aylık vadeyle 150 bin TL kredi kullanımında aylık taksit tutarı 8.500 TL olarak öne çıkıyor.

Citroen Ami Modelinin Teknik Özellikleri

Türkiye'nin 18 yaş altı için özel olarak tasarlanan Citroen Ami modeli, 16 yaş ve üzeri sürücüler tarafından kullanılabiliyor. Bu elektrikli araç, 2 kişilik kapasitesi ile dikkat çekiyor. Şehir içi kullanıma uygun olan araç, 4 saat içinde ev prizinden şarj edilebiliyor ve 75 km menzile sahip olmasıyla pratik bir ulaşım deneyimi sunuyor.

Sonuç olarak, sıfır araç almak isteyenler için Citroen'in Ağustos ayı kampanyası büyük bir fırsat sunuyor. Fiyat artışlarının gölgesinde beklemek yerine, özel taksit seçenekleriyle hayalini kurduğunuz sıfır araca sahip olabilirsiniz. Unutmayın, bu kampanya 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Hayalinizdeki araca sahip olma adımını bu kampanyayla atabilirsiniz.