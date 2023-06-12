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O markette ballı kaymaklı indirim! Fiyatlar yarı yarıya indirdi! 230,90 TL'lik bir ürün 123,90 TL'ye düştü! Ayçiçek yağı, un, çocuk bezleri...

Son bir haftada artan fiyatlar, birçok vatandaşın maddi zorluklar yaşamasına neden oldu. Bu durumda marketlerin yaptığı indirim açıklamaları yakından takip ediliyor.

O markette ballı kaymaklı indirim! Fiyatlar yarı yarıya indirdi! 230,90 TL'lik bir ürün 123,90 TL'ye düştü! Ayçiçek yağı, un, çocuk bezleri...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-06-2023 10:37

Fiyatlar yarı yarıya indirdi! O markette ballı kaymaklı indirim! 230,90 TL'lik bir ürün 123,90 TL'ye düştü! Ayçiçek yağı, un, çocuk bezleri-  Son dönemde artan döviz kurlarıyla birlikte piyasalarda çalkalanma yaşanırken, peş peşe gelen zamlar vatandaşları dert sahibi yapmıştı. Ancak bu zorlu süreçte, bir market devi beklenmedik bir adım atarak indirim kampanyasına imza attı. Vatandaşların yüzünü güldüren bu kampanya sayesinde, birçok üründe önemli indirimler gerçekleştirildi. Ayçiçek yağından süte, havlu kağıdından çaya kadar geniş bir ürün yelpazesinde yapılan indirimler, tüketicilerin beğenisini kazandı. İşte indirim kampanyasının gözde ürünleri...

Son bir haftada artan fiyatlar, birçok vatandaşın maddi zorluklar yaşamasına neden oldu. Bu durumda marketlerin yaptığı indirim açıklamaları yakından takip ediliyor. Tüm ürünlerde zam gözlemlenirken, Migros, 11 Haziran itibarıyla geçerli olacak dev indirim kampanyasını duyurdu. Ayçiçek yağından süt ve kağıt havluya kadar pek çok üründe yapılan indirimler dikkat çekiyor. İşte kampanyanın gözde ürünleri...

Migros, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesiyle hitap etmek için büyük indirimler uyguladı. 230,90 TL'lik bir ürünün fiyatı 123,90 TL'ye kadar geriledi.

Özellikle Söke marka 1 kilogramlık un, 23,90 TL'lik fiyatıyla büyük ilgi gördü ve 12,90 TL'ye kadar düşürüldü. Migros, 5 kilogramlık unu ise 49,90 TL yerine 29,90 TL'ye müşterilerinin beğenisine sundu. Ayrıca Torku marka 1 litrelik doğal süt, 23,90 TL'den satışa sunuldu.

Ayçiçek yağı kategorisinde de indirimler dikkat çekiyor. Yudum markasına ait 4 litrelik Ayçiçek Yağı, 149,90 TL yerine sadece 129,90 TL'ye satışa sunuluyor.

Bebek bakım ürünleri arasında da büyük bir indirim fırsatı bulunuyor. Prima marka çocuk bezleri, %30 indirimle sunuluyor. 383,90 TL'ye satılan Prima Premium ekonomik paket 52'li ürünün fiyatı ise 268,73 TL'ye düşürüldü.

 

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