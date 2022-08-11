'O Kız'ın duygu yüklü tanıtımı izleyiciden tam not aldı

Erkan Petekkaya'nın başrolünde yer aldığı 'O Kız' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyicilerin kalbine dokunan tanıtım sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Yeni sezonda Kanal D'de ekrana gelecek olan O Kız dizisinin, yapımcılığını Content House üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Özlem Günhan oturuyor.



O Kız'ın senaryosu ise Sırma Yanık'a ait.



O Kız Fragmanı:



OYUNCU KADROSU



Dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) yer alıyor.