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Gecce Magazin Haberleri

'O Kız'ın duygu yüklü tanıtımı izleyiciden tam not aldı

Kanal D’nin; yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, etkileyici hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye hazırlanan yeni dizisi 'O Kız'ın tanıtımı yayınlandı.

'O Kız'ın duygu yüklü tanıtımı izleyiciden tam not aldı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-08-2022 12:38

Erkan Petekkaya'nın başrolünde yer aldığı 'O Kız' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyicilerin kalbine dokunan tanıtım sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Yeni sezonda Kanal D'de ekrana gelecek olan O Kız dizisinin, yapımcılığını Content House üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise  Özlem Günhan oturuyor.

O Kız'ın senaryosu ise  Sırma Yanık'a ait.

O Kız Fragmanı:
 

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) yer alıyor.

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