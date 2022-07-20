“O Kız” dizisinin kadrosuna sürpriz isim!

Kanal D’nin, yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan dizisi “O Kız” ın oyuncu kadrosunda sona gelindi. Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek.

Sitare, 30’lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

Yapımını Focus Film, yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Ogeday Girişken (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Ahmet Mekin (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

“O Kız” yakında Kanal D’de…