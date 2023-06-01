O kişilerin başına talih kuşu kondu! 1999 2000 2008 önce sonra tablo geldi! İşte emekli olacağınız yaş

1999 2000 2008 önce sonra tablo geldi! İşte emekli olacağınız yaş... O kişilerin başına talih kuşu kondu- Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni düzenlemelerin yolda olduğu haberleri heyecanla karşılandı. EYT yasasının Meclis'ten geçerek yasalaşmasının ardından, TBMM komisyonunda da yer almasıyla birlikte mağduriyet sona ermişti. Yasalaşmanın ardından, Bağ-Kur prim günleri ve 5000 gün tartışmaları gibi konular da gündemde kalmaya devam etti. Eski sisteme göre yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve esnaf ile işçilerin avantajlar elde etmesi bekleniyordu. Yaş şartının ortadan kaldırılmasıyla birlikte, çalışma hayatı ve prim günü büyük önem taşırken, detaylar merak ediliyor.

EYT yasası sonrasında emekli olacak milyonlarca kişinin Meclis'e sevk edileceği veya 1999 yılı öncesi ilk işe giriş tarihine sahip kişilerin yasanın kapsamına dahil olduğu biliniyor. Kapsama girmeyen vatandaşlar için de detaylar netleşmeye başladı.

EYT'DE YENİ DÜZENLEMELER YOLDA! İSLAM MEMİŞ AÇIKLADI

Ekonomi piyasalarında hükümetle yapılan istişareler sonucunda önemli bir isim olan İslam Memiş'in bugün yaptığı açıklama, milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Memiş, paylaşımında memurlar ve esnaflar için yeni icraatlerin yapılacağını belirtti ve "Prim günü düşürülmesi ve zam. Hadi hayırlısı" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından, geçtiğimiz haftalarda Bülent Aydemir'in yaptığı açıklamalar da gündeme geldi.

EYT'DE 2000-2008 ARASI DÜZENLEME!

Bülent Aydemir'in yaptığı açıklamada, EYT düzenlemesinden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlandığı belirtildi. Ancak bu düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinde büyük bir yük oluşturacağından hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlar da oldu. EYT kapsamında yer almayan ve ilk işe giriş tarihi 2000 sonrası olan kişiler, kademeli emekliliğe tabi olacak.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusuyla ilgili olarak kademeli emeklilik uygulamasının gündeme geldiği ve çalışmaların başlatıldığı haberleri kamuoyunda yer almaktadır. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadığından ve düzenlemenin detayları netleşmediğinden, kademeli emeklilik uygulamasının hayata geçip geçmeyeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

EYT mağdurlarının beklentileri doğrultusunda, 2000 sonrası işe giren ve yaş şartını kaçıran vatandaşlar için de bir çözüm arayışı olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda, yetkililer ve ilgililer tarafından konuyla ilgili ön çalışmaların başlatıldığı belirtilmektedir. Kademeli emeklilik çalışmasıyla, 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe giren kişilere emeklilik yaşını birkaç yıl geri getirecek bir düzenlemenin yapılabileceği konuşulmaktadır.

Ancak, bu düzenlemenin ne zaman hayata geçeceği ve nasıl bir kademeli emeklilik sistemi olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Konunun seçim sonrasında gündeme gelebileceği ve tartışmaların artabileceği öngörülmektedir. Gelişmeleri takip etmek ve resmi açıklamaları beklemek, EYT mağdurları için daha sağlıklı bilgilere ulaşmanın en doğru yolu olacaktır.