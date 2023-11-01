O bankalarda ardı ardına 9 şiddetinde Kasım ayı depremi! Akbank, ING, Garanti BBVA, Türkiye Finans, QNB Finansbank az önce açıkladı

Konut kredisi almayı düşünenler için, farklı bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları ve ödeme seçeneklerini inceledik. İşte Türkiye'nin önde gelen bankalarının konut kredisi teklifleri:

1.000.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredileri

Akbank Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.709.259 TL

Akbank, konut kredisi faiz oranı %2,99 ile müşterilerine uygun ödeme seçenekleri sunuyor. Aylık taksit tutarı 30.797,66 TL olarak belirlenmiş ve toplam ödeme 3.709.259 TL'ye ulaşıyor.

ING Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.541.694 TL

ING Bank, konut kredisi faiz oranı %2,84 ile rakiplerine göre daha düşük bir oran sunuyor. Aylık taksit tutarı 29.421,45 TL olan bu krediyle toplam ödeme 3.541.694 TL olacaktır.

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 31.352,13 TL

Toplam Ödeme: 3.776.069 TL

Garanti BBVA, hayat sigortalı kiracılara özel konut kredisi teklifi sunuyor. Faiz oranı %3,05 olan bu kredi için aylık taksit tutarı 31.352,13 TL'dir ve toplam ödeme 3.776.069 TL'ye ulaşır.

Türkiye Finans Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60 TL

Toplam Ödeme: 4.040.922 TL

Türkiye Finans, katılım bankası olarak konut finansmanı sunuyor. Kâr payı oranı %3,29 olan bu kredi için aylık taksit tutarı 33.590,60 TL'dir ve toplam ödeme 4.040.922 TL olarak hesaplanır.

QNB Finansbank Standart Mortgage

Faiz Oranı: %3,22

Aylık Taksit: 32.934,49 TL

Toplam Ödeme: 3.964.618 TL

QNB Finansbank, standart mortgage kredisi ile faiz oranı %3,22 sunuyor. Aylık taksit tutarı 32.934,49 TL olan bu kredi için toplam ödeme ise 3.964.618 TL'dir.

DenizBank Mortgage Kredisi

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 38.341,58 TL

Toplam Ödeme: 4.610.003 TL

DenizBank, konut kredisi faiz oranı %3,79 ile müşterilerine farklı bir seçenek sunuyor. Aylık taksit tutarı 38.341,58 TL olan bu kredi için toplam ödeme 4.610.003 TL'ye ulaşmaktadır.

Farklı bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları ve ödeme seçenekleri arasında karşılaştırma yaparak en uygun kredi seçeneğini belirlemek önemlidir. Her bankanın kredi koşulları ve faiz oranları farklılık gösterebilir, bu nedenle dikkatli bir değerlendirme yapmak finansal geleceğinizi şekillendirmenize yardımcı olabilir. Kredi kullanmadan önce detaylı bir araştırma yapmak ve ihtiyaçlarınıza en uygun krediye karar vermek önemlidir.