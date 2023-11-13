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O bankalar yüzde 0 (faizsiz) kredi vermeye başladı! En Para, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti... İşte ödeme tablosu

Günümüzde artan ekonomik kriz, pek çok kişinin geçimini zorlaştırmaktadır. Bu zorlu dönemde, bankaların sunduğu cazip faiz oranları, birçok kişiyi kredi çekmeye yönlendiriyor. Faizsiz kredi veren bankalar, bu süreçte büyük ilgi görüyor.

O bankalar yüzde 0 (faizsiz) kredi vermeye başladı! En Para, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti... İşte ödeme tablosu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 08:33

Türkiye’de bazı bankalar, yeni müşteriler için belirli miktarlarda faizsiz kredi vermeye başladı. İşte bu bankalardan bazılarının sunduğu kredi seçenekleri:

  • EN PARA: Faizsiz kredi sunan bankalar arasında öne çıkan EN PARA, yüzde 0 faiz oranı ile 10 bin TL'ye kadar 6 ay vadede kredi sunuyor. Aylık ödeme miktarı 1.666,67 TL olarak belirlenmiş.
  • AKBANK: Akbank, yeni müşterilere yüzde 0 faizle 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Kredinin vadesi 6 ay olarak açıklandı.
  • QNB FİNANSBANK: Yeni müşterilere yönelik yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vadede 10 bin TL nakit avans ve 10 bin TL kredi imkanı sağlıyor.
  • YAPIKREDİ: Yapıkredi, yeni müşterilere 6 ay vadede 15 bin TL nakit avans ve Chippin’e üye olanlara 5 bin TL nakit avans veriyor. Bu kredi için de faiz oranı yüzde 0.
  • GARANTİ BBVA: Garanti Bankası, yeni müşterilere 6 ay vadeli ve 0 faizli 15 bin TL kredi sunuyor.

Bankaların Sunduğu Faiz Oranları ve Değişkenlik

Bankaların sunduğu faiz oranları ve kredi miktarları değişkenlik göstermektedir. Genellikle 0 faizli krediler, nakit avans mantığıyla yeni müşterilere özel olarak tek seferlik sunuluyor. Bunun dışında, kredi çekmek isteyenler için bankaların güncel faiz oranları mevcut. Ortalama faiz oranları genellikle yüzde 3'ün üzerinde seyrediyor.

Faizsiz Kredi Kullanımı ve Öneriler

Faizsiz kredi kullanımı, özellikle nakit ihtiyacı olan ve ekonomik krizden etkilenen bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak kredi kullanımında dikkatli olunmalı ve ödeme planları iyi hesaplanmalıdır. Kredi çekmeden önce, tercih edilen bankanın web sitesi üzerinden detaylı hesaplamalar yapmak ve tüm koşulları gözden geçirmek önemlidir.

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