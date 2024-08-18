Nuri Şahin'den Almanya'da İlk Maçında Farklı Galibiyet

Türk antrenör Nuri Şahin, Almanya’daki ilk resmi maçında büyük bir başarıya imza attı. Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck’i 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Volksparkstadion’da oynanan maçta Dortmund’un gollerini 3. dakikada Waldemar Anton, 31. dakikada penaltıdan Emre Can, 45+1. dakikada Julian Brandt ve 62. dakikada Julien Duranville kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 55. dakikada Obinna Iloka’dan geldi.

Geçen sezonun ortasında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’daki görevinden ayrılan Nuri Şahin, bu sezon başında Borussia Dortmund’un teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Şahin, ilk resmi maçında aldığı bu galibiyetle etkileyici bir başlangıç yaptı.