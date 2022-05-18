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Gecce Magazin Haberleri

Nuri Alço'dan Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!

Nuri Alço, konuk olduğu bir programda samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu Nuri Alço, en beğendiği oyuncuyu açıkladı.

Nuri Alço'dan Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-05-2022 13:00

Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, katıldığı bir programda “Ben sinemayı seviyorum, sinema kalıcı, diziler geçici. Tabi güzel dizi oyuncuları var; bir numara benim için Kıvanç, oyunculuğu, karakteri on numara.Hiç unutmuyorum, Ekrem Bora’nın cenazesinde evine gittiğim zaman bana kapıyı açan o oldu, gördüğüm zaman şaşırdım. Ne güzel bir şey, bugün psikopatı da oynuyor, salon adamını da oynuyor her şeyi denedi, hepsinde de başarılı. Diğerlerinin çoğuna bakıyorsun ses tonu yok, yok böyle bir şey”  açıklamasını yaptı.

 

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