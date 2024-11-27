Nurgül Yeşilçay şaşırttı: "Parası bitince arıyor"

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Karaköy’de düzenlenen Elle Türkiye’nin 25’inci yıl kutlamasında zarafetiyle göz kamaştırdı. Siyah bir elbiseyle geceye katılan Yeşilçay, sade şıklığı ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekti.

Gece boyunca samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, verdiği iki kilodan bahsederek, “Diyet yapmak gerçekten sabır işi. Hele lezzetli şeylere hayır demek dünyanın en zor şeyi!” diyerek kahkaha attı.

Oğlunu eğitim için yurt dışına gönderen Nurgül Yeşilçay, onun durumu hakkında da esprili bir açıklama yaptı. “Şimdilik keyfi yerinde, Bize sadece parası bittiğinde ihtiyacı oluyor” diyerek hem güldürdü hem de ebeveynliğin zorluklarına değindi.