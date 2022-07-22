Nurgül Yeşilçay-Necati Kocabay çifti Marmaris'te!

Marmaris'te deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, ıssız bir koyda kiraladıkları evde objektiflere yansıdı. Sevgililer bir süre çardaklarında sohbet ettikten sonra marketten erzak siparişi verdi.

Erzakları geldikten sonra deniz eşyalarını alıp, sahile doğru giden mutlu çift bir süre şezlongda uzandıktan sonra denize girdi. Denizde eğlenceli anlar yaşayan sevgililer, birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı.

Denize sevgilisi Necati Kocabay'dan önce giren Yeşilçay, "Gel buraya" diye seslendi. O sırada Necati Kocabay iki kolunu yana açarak, "Geliyorum aşkım" dedikten sonra kendisini Nurgül Yeşilçay'ın kollarında buldu.

Eğlenceli anlar yaşayan mutlu çift, uzun bir süre yüzdükten sonra şezlonglarına geçti. Nurgül Yeşilçay, mor renkli şık mayosu ile dikkat çekti.