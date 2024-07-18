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Nurdan Yüzbaşıoğlu, İzzet Çapa'yla konuştu: ''Şampiyonlar liginde final oynamaya geldim''
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Yayın Tarihi : 18-07-2024 15:18
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