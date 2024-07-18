Nurdan Yüzbaşıoğlu, İzzet Çapa'yla konuştu: ''Şampiyonlar liginde final oynamaya geldim''

Nurdan Yüzbaşıoğlu, İzzet Çapa'yla konuştu: ''Şampiyonlar liginde final oynamaya geldim''
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-07-2024 15:18