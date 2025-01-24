Nur Fettahoğlu’nun doğum günü telaşı

Ekranların sevilen yüzlerinden Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da alışveriş yaparken görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen başarılı oyuncu, kızı Elisa’nın yaklaşan doğum günü için hazırlık yapıyordu.

Doğal güzelliği ve sade tarzıyla her zamanki gibi dikkat çeken Fettahoğlu, alışveriş sırasında sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarını geri çevirmeyen oyuncu, fotoğraf isteklerini memnuniyetle kabul etti. Sıcak tavırlarıyla beğeni toplayan Fettahoğlu, organizasyon hazırlıklarının keyifli geçtiğini dile getirdi.