Nur Fettahoğlu’nun doğum günü telaşı

Ekranların deneyimli ve sevilen ismi Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz günün alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Nur Fettahoğlu’nun doğum günü telaşı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2025 09:53

Ekranların sevilen yüzlerinden Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da alışveriş yaparken görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen başarılı oyuncu, kızı Elisa’nın yaklaşan doğum günü için hazırlık yapıyordu.

Doğal güzelliği ve sade tarzıyla her zamanki gibi dikkat çeken Fettahoğlu, alışveriş sırasında sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarını geri çevirmeyen oyuncu, fotoğraf isteklerini memnuniyetle kabul etti. Sıcak tavırlarıyla beğeni toplayan Fettahoğlu, organizasyon hazırlıklarının keyifli geçtiğini dile getirdi.

 

Benzer Haberler
Berkay Şahin’den Bolu’daki yangın için tepki: “Ciğerim yandı” Berkay Şahin’den Bolu’daki yangın için tepki: “Ciğerim yandı”
Ayşe Barım gözaltına alındı Ayşe Barım gözaltına alındı
Canlı yayında akıl almaz olay! Müge Anlı’nın koltuğuna büyü sıkıştırdı Canlı yayında akıl almaz olay! Müge Anlı’nın koltuğuna büyü sıkıştırdı
Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, bebek heyecanı yaşıyor! Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, bebek heyecanı yaşıyor!
Oyuncu Gökhan Yavuz'un ders niteliğindeki yazısı Oyuncu Gökhan Yavuz'un ders niteliğindeki yazısı
Ozan Güven ve Büşra Develi yıllar sonra yeniden aynı dizide! Ozan Güven ve Büşra Develi yıllar sonra yeniden aynı dizide!
ÇOK OKUNANLAR
Müge Anlı gözyaşları içinde anlattı:
  • 23-01-2025 10:55

Müge Anlı gözyaşları içinde anlattı: "Komşum ve evlatları hayatını kaybetti"

Ekin Koç'un 3 yıllık ilişkisinde mutsuz son
  • 23-01-2025 14:05

Ekin Koç'un 3 yıllık ilişkisinde mutsuz son

Defne Samyeli sessiz kalamadı:
  • 23-01-2025 11:30

Defne Samyeli sessiz kalamadı: "Mutluluk ve huzur reva değil"

Rıza Baba, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
  • 23-01-2025 12:50

Rıza Baba, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Cemal Can Canseven askere gidiyor:
  • 23-01-2025 14:35

Cemal Can Canseven askere gidiyor: "Manisa Alaşehir'de görüşürüz!"