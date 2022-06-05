Nur Fettahoğlu'ndan Kerem Bürsin'e yanıt!

Nur Fettahoğlu, Kerem Bürsin'in yurt dışındaki oyuncular için "Onlar 'dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim' diye bağırmıyorlar" sözlerine yanıt verdi. Fettahoğlu, ''Genellememek gerekiyor diye düşünüyorum. Neye istinaden söyledi bilmiyorum ama her insan bir değildir. Arkadaşlarımız için biraz sert olmuş. Benim tanıdığım çevremde böyle bir insan yok. Ünlü isim son olarak “Projelerinizde casta dikkat eder misiniz?” sorusuna, “Set saygısı olan insanlarla çalışmaya dikkat ediyorum. Genellikle hep iyi insanlarla çalıştım” şeklinde yanıt verdi.