Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star kupasıyla geziyor!

Nisa Bölükbaşı'nın Survivor All Star yarışmasında şampiyon olması olay olmuştu. Bir çok yarışmacı duruma isyan etmişti. Nisa ile finale kalen Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkmış, Batuhan sonuca itiraz etmiş, Nagihan ise "Sahada kazandığımızı masada kaybettik" demişti.



Tüm bu yaşananlardan sonra Nisa Bölükbaşı önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yarışma başlamadan önce kedilerini emanet ettiği apartmandan çıkarken görüntülenen yarışmacının elinde şampiyonluk kupasıyla dolaştığı görüldü. Kendisini almak için bekleyen araca kupayı dikkatli bir şekilde yerleştiren Nisa Bölükbaşı'nın keyfinin bir hayli yerinde olduğu görüldü.



Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Bölükbaşı, "Kedilerine kavuştum ancak birkaç gün daha işlerim olduğu için henüz onları alamadım" açıklamasını yaptı.



