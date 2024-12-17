Nilsu Berfin Aktaş’tan fit görünümün sırrını açıkladı

Başarılı oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette formda görüntüsüyle dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden 26 yaşındaki Aktaş, 10 kilo verdiğini ve bu değişimin yoğun çalışma temposu sayesinde gerçekleştiğini açıkladı.

“Yoğun tempo nedeniyle 10 kilo verdim. Çok çalışıyordum ve aralarda salata yiyordum. İyi oldu,” diyerek fit kalmanın sırrını paylaşan Aktaş, kariyerindeki yoğun günlerin bu dönüşüme katkı sağladığını belirtti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gibi projelerdeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu, yılbaşı planlarından da bahsetti. Özel bir totemi olmadığını ifade eden Aktaş, yeni yılı yurt dışında karşılayacağını söyledi.

Güzel oyuncunun enerjisi ve formda görüntüsü, hayranları tarafından büyük beğeni toplarken, 2025 yılında yer alacağı yeni projeler de şimdiden merak konusu oldu.