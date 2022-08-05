Nilperi Şahinkaya: Aşıkken daha cesur olurum

İşte Nilperi Şahinkaya, Şamdan Plus'a yaptığı açıklamalardan satır başları:



-Tüm ikili ilişkilerde ben çözen tarafım. Geçip gitmiş tatsız bir olayı boşu boşuna söyleyerek, vakit kaybetmek istemem. Ama karşımdaki yardımcı olmuyorsa çok sinirlenirim. Genelde en karanlık yüzüm o anlarda ortaya çıkıyor.

-Erkek arkadaşım Emre'nin zevkli olması, bir sanatçıyla olmanın en güzel tarafı bence. O hep, her şeyin en güzelini tercih eder. Çok duygusaldır. Aşıkken daha cesur olurum.

-Bir şeyler izlemeden uyuyamam. Çok utanç verici çünkü şöyle şeyler izliyorum; bir kadın, bir şeyler fısıldayarak size sözde makyaj yapıyor. Yani kameraya makyaj yapıyor, siz de izlediğiniz için size yapılıyormuş gibi oluyor ve bu benim uykumu getiren tek şey.

-Annemin 'şu Dağın Ardı İran' isimli enfes bir otobiyografik kitabı var. Çok güzel film senaryosu olur. O filmde annemle oynamayı çok isterim.