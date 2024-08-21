Neslihan Atagül'den yeni yaşa duygusal kutlama

Oyuncu Neslihan Atagül, 32. yaşını eşi Kadir Doğulu’nun paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı. İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift, heyecan ve mutluluk dolu anlarını sosyal medyada sevenleriyle paylaştı.

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’ün doğum gününü, karnı belirginleşmiş fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Doğulu, paylaşımında "İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çok uzun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Doğum gününü kutlayanlara teşekkür eden Neslihan Atagül ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Ben mutluyum hem de çok... Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız."

Mutluluklarını sosyal medya üzerinden paylaşan çift, hayranlarından yoğun ilgi ve tebrikler aldı.