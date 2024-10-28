Neslihan Atagül’den Mısır’da anlamlı yanıt: “Yeni projem karnımdaki bebeğim”

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Mısır’da düzenlenen “Forever is Now” kültür sanat etkinliğine katılarak sevenleriyle bir araya geldi. Yakında bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Atagül, kırmızı halıda göz kamaştıran güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Etkinlikte yeni projeleriyle ilgili sorulan soruya içten bir yanıt veren güzel oyuncu, “Yakındaki yeni projem karnımdaki bebeğim” diyerek hamilelik heyecanını paylaştı.

Karnındaki bebeğiyle mutluluğunu gözlerinden okutan Atagül, hayranlarından ve takipçilerinden tebrik mesajları alırken, sanat etkinliğinde verdiği bu samimi yanıt büyük ilgi gördü. Oyuncunun aile yaşantısına dair bu özel açıklaması sosyal medyada da hızla yayılarak çok sayıda beğeni topladı.