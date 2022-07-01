Neslihan Atagül'den "Ah Belinda" kutlaması!

En son "Sefirin Kızı" adlı diziyle ekranlarda yer alan Neslihan Atagül Doğulu, "Ah Belinda" filmiyle yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Atagül, çekimlerin tamamlandığını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Oyuncu çekimklerin bitişini böyle kutladı:









"Ah Belinda", Türk Sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ın "Aaahh Belinda" filminin yeniden çevrimi. 1986 tarihli orijinal filmde başrolde Müjde Ar yer alırken, filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Yılmaz Zafer, Macit Koper, Mehmet Akan, Füsun Demirel, Erol Durak, Güzin Özipek gibi isimler bulunuyor.

Atıf Yılmaz'ın "Sosyal İçerikli Fantastik Filmler" diyerek tarif ettiği filmlerinden biri olan "Aaahh Belinda"nın senaryosu Barış Pirhasan'ın imzasını taşıyor. Film, 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu olmak üzere toplam üç kategoride ödülün sahibi oldu.

"Aaahh Belinda"nın konusu kısaca şöyle: Serap (Müjde Ar), modern ve başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Pişirmek, temizlik ve çocuk doğurmaktan ibaret olan kadına biçilmiş geleneksel rolü hor görmekte, dönemin şartlarına nazaran Avrupai bir yaşam sürmektedir. İlk defa bir reklam filminde oynamayı kabul eder. Piyasaya yeni sürülen Belinda isimli şampuanın reklamında Naciye isimli, iki çocuklu, tipik bir ev kadınını canlandıracaktır. Çekimler esnasında boyut değiştirerek birden kendini Belinda reklamındaki Naciye olarak bulur. Erkek arkadaşı Suat dahil kimseyi Serap olduğuna inandıramaz. Israrlı açıklamaları fayda etmez ve kendini akıl hastanesinde bulur. Tam yeni hayatını kabullenmeye başlamışken önceki hayatına geri döner.

Neslihan Atagül'lü "Ah Belinda" filminin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Film Netflix'te yayınlanacak.