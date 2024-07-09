Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan romantik yıl dönümü kutlaması

2016 yılında nikâh masasına oturan ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, sekizinci evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımlarla kutladı. Neslihan Atagül, evlilikleri boyunca çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak eşine duyduğu sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Neslihan Atagül, paylaşımlarına "İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim" notunu ekleyerek eşi Kadir Doğulu'ya seslendi. Bu duygusal mesaja kayıtsız kalmayan Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün paylaşımlarına kendi sosyal medya hesabında yer vererek, "Bu sene 8, bundan sonrası sonsuz..." notunu düştü.

Çiftin romantik paylaşımları, hayranlarından büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu paylaşımlar, çiftin birbirine olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sekizinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya hayranlarından tebrik mesajları yağdı.