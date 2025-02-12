Neslihan Atagül röportaj öncesi dua edince...

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, Gürcistan'da yayınlanan “With Noe” programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. Gürcü sunucu Noe Sulaberidze ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Atagül, program öncesi dua ettiğini belirtti.

Atagül, röportaj öncesi yaşadığı duyguları şöyle anlattı: “Hissetmediğimi hissetmek istiyorum. Röportajın güzel geçmesi için kendimce dualar ettim.”

Bebek heyecanı yaşayan Neslihan Atagül, bu yeni sürecin kendisinde farklı duygular uyandırdığını dile getirdi: “Heyecanlı süreç. Hissetmediğim duyguyu hisseder oldum.”

Samimiyeti ve içten açıklamalarıyla dikkat çeken Atagül, programın Gürcü izleyicilerden yoğun ilgi gördüğü ifade edildi. Oyuncunun hayranları, Atagül'ün röportajdaki pozitif enerjisini sosyal medya üzerinden de övgüyle karşıladı.