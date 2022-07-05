Nagihan Karadere'nin 'Survivor' isyanı: Boyumuzun ölçüsünü aldık!

Acun Ilıcalı 'nın yapımcısı olduğu, bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi. Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı. Nisa'nın şampiyonluğu, başta Nagihan Karadere olmak üzere birçok Survivor yarışmacısını adeta çileden çıkardı.

FAVORİLER FİNALİ GÖREMEDİ!

Yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın son sezonu; Çağan Atakan Arslan, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sema Aydemir ve Anıl Berk Baki gibi başarılı isimlerin erken vedası nedeniyle çok konuşuldu. Rakiplerine oranla parkur performansında daha başarısız bir görüntü çizen Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk ipini göğüslemesi ise sevilen programın birçok takipçisinin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Aynı şekilde bazı yarışmacılar da sonuca tepki gösterdi.

"ÜÇÜNCÜ KEZ BOŞA KÜREK ÇEKTİM"

All Star 2022'yi beşinci olarak tamamlayan Survivor Nagihan, geçtiğimiz günlerde 700 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu hırsla bu azimle, bu başarı ile üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp, aç kalmamız ve sağlığımızı kaybetmemiz de yanımıza kar kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS’te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik. Olsun be canımız sağ olsun. Daha önce de söylediğim bir sözümü buraya bırakıyorum; ben kaybederken bile hep kazanan biriyimdir!"

"ALLAH BİR DAHA DÜŞÜRMESİN"

Sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulunan eski atlet, yeniden Survivor'a katılmayacağını belirtirken, 'Z kuşağı' göndermesiyle birlikte şu ifadeleri kullandı: