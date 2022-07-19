Nagihan Karadere'den Hakan Ural'a: "Evlat olarak sevilmiyor!"

Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Hakan Ural'ın annesiyle tek geccelik birlikte oldum. Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" sözlerinden sonra Hakan Ural'ı hedef aldı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda ilahi adaletin tecelli ettiğini söyleyen Karadere, "Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti. Şimdi evlat olarak kendisi sevilmiyor" sözleriyle Hakan Ural'a yüklendi.



İşte Nagihan Karadere'nin o açıklamaları:

Babası Selçuk Ural'dan Hakan Ural'la ilgili şok sözler: Tek geccelik ilişkimin ürünü: