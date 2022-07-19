  • 19 TEMMUZ Salı 21:44
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Nagihan Karadere'den Hakan Ural'a: "Evlat olarak sevilmiyor!"

Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural için "Tek geccelik ilişkimin ürünü" yorumunda bulununca gündeme bomba gibi düşmüştü. Nagihan Karadere'nin bu olay sonrası “Zamanında benim için evlat olsa sevilmez demiştin. Şimdi evlat olarak sevilmeyen birisin… Hakan Ural ilahi adalet tecelli etti!" şekline attığı tweet dikkat çekti.

Nagihan Karadere'den Hakan Ural'a:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2022 14:11

 

Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Hakan Ural'ın annesiyle tek geccelik birlikte oldum. Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" sözlerinden sonra Hakan Ural'ı hedef aldı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda ilahi adaletin tecelli ettiğini söyleyen Karadere, "Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti. Şimdi evlat olarak kendisi sevilmiyor" sözleriyle Hakan Ural'a yüklendi.

İşte Nagihan Karadere'nin o açıklamaları:

 

 

Babası Selçuk Ural'dan Hakan Ural'la ilgili şok sözler: Tek geccelik ilişkimin ürünü:

Eşinin imdadına eşi Selçuk İnan yetişti!
'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' sete çıktı!