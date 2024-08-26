Nadide Sultan'dan evlilik yıldönümünde eşine teşekkür mektubu

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan ve yönetmen eşi Hakan Yonat, evliliklerinin 10. yılını Bodrum Türkbükü’nde kutladı. Tam 10 yıl önce aynı yerde evlendiklerini belirten Nadide Sultan, eşi Hakan Yonat’ın kendisi için hazırladığı sürprizle duygusal anlar yaşadı. Nadide Sultan, “Eşim bana çok özel bir sürpriz hazırladı. Hiç haberim olmadan planlamış. 10 yıl sonra aynı yerde hem tatil yaptık hem de evlilik yıldönümümüzü kutladık,” dedi.

Bu anlamlı günde duygularını kaleme döken Nadide Sultan, eşine yazdığı mektup ile teşekkür etti. “Teknoloji ilerlese de birden aklıma mektup yazmak geldi. Hayatımda olduğu için, varlığı için ve sayesinde anne olduğum için çok teşekkür ettim. Duygularımı yazıya dökerek bu mektubu kendisine verdim,” diyerek duygularını ifade etti.

Çift, bu özel anı objektiflere poz vererek ölümsüzleştirdi ve mutluluklarını sevenleriyle paylaştı.