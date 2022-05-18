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Gecce Magazin Haberleri

Müzik dünyasının genç yeteneği ilk single'ını yayınladı!

Bir süredir ürettiği eserler ile büyük beğeni toplayan Yiğithan Gital, 'Kabul' ve 'Mardin' isimli iki farklı single'ını tüm Türkiye'ye duyurmaya hazırlanıyor.

Müzik dünyasının genç yeteneği ilk single'ını yayınladı!
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 18-05-2022 14:09

Yigshoes lakabıyla tanınan Yiğithan Gital, cloud rap ve melodic drill tarzında ürettiği 'Kabul' ve 'Mardin' isimli 2 farklı single'ı müzikseverler ile buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Gital, ilk single'ları ile ilgili ''Güzel müzikler ile insanlara muhteşem bir yazın başladığını bildirmek ve pandeminin ardındaki kara bulutları yok etmek istiyorum'' şeklinde duygularını ifade etti. 

Genç yetenek, müzikseverler tarafından heyecanla beklenen Kabul şarkısının klibi için İzmir'in en eğlenceli ekibiyle çalıştığını belirtti.

Yiğithan Gital'in Kabul ve Mardin isimli iki farklı single'ı İzmir'de müzik dünyasının ilgili isimlerinden şimdiden onayı aldı.

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