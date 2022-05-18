Müzik dünyasının genç yeteneği ilk single'ını yayınladı!

Yigshoes lakabıyla tanınan Yiğithan Gital, cloud rap ve melodic drill tarzında ürettiği 'Kabul' ve 'Mardin' isimli 2 farklı single'ı müzikseverler ile buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Gital, ilk single'ları ile ilgili ''Güzel müzikler ile insanlara muhteşem bir yazın başladığını bildirmek ve pandeminin ardındaki kara bulutları yok etmek istiyorum'' şeklinde duygularını ifade etti.

Genç yetenek, müzikseverler tarafından heyecanla beklenen Kabul şarkısının klibi için İzmir'in en eğlenceli ekibiyle çalıştığını belirtti.

Yiğithan Gital'in Kabul ve Mardin isimli iki farklı single'ı İzmir'de müzik dünyasının ilgili isimlerinden şimdiden onayı aldı.