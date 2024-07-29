Mustafa Üstündağ'dan Mersin'deki Turistik Yerlerdeki Euro Ücretlerine Tepki

Mustafa Üstündağ'dan Mersin'deki Turistik Yerlerdeki Euro Ücretlerine Tepki
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 22:43

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Mersin'deki bazı turistik yerlere giriş ücretlerinin euro olarak alındığını duyurdu. Üstündağ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak euro bulamadığı için utandığını belirtti ve Mersin’in "euro bölgesine" bağlandığını bilmediğini ifade etti.

Üstündağ, elindeki biletleri göstererek Kültür Bakanlığı'nın üzerinde euro ibaresi olan biletler sağladığını söyledi. Mersin'deki Cennet–Cehennem'in giriş ücretinin dün 435 TL olduğunu, bir hafta içinde 550 TL'ye çıkabileceğini vurguladı. Ayrıca, Kültür Bakanlığı'nın bu alanları Sigma adlı bir şirkete devrettiğini belirtti.

Benzer Haberler
50.000 TL BORÇ OLAN! Meclis Onayından Geçti ve DEVLET Destekli Borçlarınızı Kapatmak İçin Destek Ödenecek! 50.000 TL BORÇ OLAN! Meclis Onayından Geçti ve DEVLET Destekli Borçlarınızı Kapatmak İçin Destek Ödenecek!
SSK EMEKLİSİNE ÖDENEK! 1 Ağustos Sonrası Başvuru Yapan Emekli 18600 TL Ödeme Alıyor! SSK EMEKLİSİNE ÖDENEK! 1 Ağustos Sonrası Başvuru Yapan Emekli 18600 TL Ödeme Alıyor!
EMEKLİ OLANLAR Ödeme Alıyor! SSK Emeklisi SGK Son Rakamlarına Göre 22.000 TL'ye Kadar Hesaba Atacak! EMEKLİ OLANLAR Ödeme Alıyor! SSK Emeklisi SGK Son Rakamlarına Göre 22.000 TL'ye Kadar Hesaba Atacak!
Acil para isteyen AKBANK müşterisine müjdeli haberler geldi: Maaş alan ve hesabı olan 75000 TL alacak Acil para isteyen AKBANK müşterisine müjdeli haberler geldi: Maaş alan ve hesabı olan 75000 TL alacak
TBMM ONAYINDAN GEÇTİ, Meclis Tatile Girmeden Emekliye Müjde Geldi, Ağustos Ayında 11200 TL ödeme olacak! TBMM ONAYINDAN GEÇTİ, Meclis Tatile Girmeden Emekliye Müjde Geldi, Ağustos Ayında 11200 TL ödeme olacak!
Emeklilere 2.500 TL Ek Ödeme: Tarih Belli Oldu! Emeklilere 2.500 TL Ek Ödeme: Tarih Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi
  • 27-07-2024 10:50

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi

Sinem Kobal ve Alp Navruz
  • 26-07-2024 18:45

Sinem Kobal ve Alp Navruz "Her Şeyin Başı Merkür" filmi için bir araya geliyor

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor
  • 29-07-2024 18:55

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor