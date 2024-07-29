Mustafa Üstündağ'dan Mersin'deki Turistik Yerlerdeki Euro Ücretlerine Tepki

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Mersin'deki bazı turistik yerlere giriş ücretlerinin euro olarak alındığını duyurdu. Üstündağ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak euro bulamadığı için utandığını belirtti ve Mersin’in "euro bölgesine" bağlandığını bilmediğini ifade etti.

Üstündağ, elindeki biletleri göstererek Kültür Bakanlığı'nın üzerinde euro ibaresi olan biletler sağladığını söyledi. Mersin'deki Cennet–Cehennem'in giriş ücretinin dün 435 TL olduğunu, bir hafta içinde 550 TL'ye çıkabileceğini vurguladı. Ayrıca, Kültür Bakanlığı'nın bu alanları Sigma adlı bir şirkete devrettiğini belirtti.