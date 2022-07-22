Mustafa Mert Koç: Melisa Aslı Pamuk'a şarkı yazdım!

Melisa Aslı Pamuk, önceki akşam sevgilisi Mustafa Mert Koç ile Bebek’te yer akan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Yeni şarkısı ‘Geri Dönemem’ ile ilgili konuşan Koç, "Şarkı çıktı. Güzel telefonlar aldım, tepkiler güzel. Çok güzel de bir klip çektik. O da yayına girecek. Daha sonra kısa kısa aralarla yeni şarkılarımı hazırlayacağım. Hatta ikinci şarkım, Melisa’nın çok sevdiği bir parça. Ben klibinde oynamasını da çok istiyorum” dedi.

Basın mensuplarının “Melisa Hanım'a şarkı yazdınız mı?” sorusuna Koç, “Melisa’ya yazdığım bir şarkı var. Planlı gidiyoruz. Eylül gibi çıkacak. Özellikle Melisa’ya yazdım diye söyleyeceğim. Çok güzel bir slov şarkı” cevabını verdi.