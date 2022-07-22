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Gecce Magazin Haberleri

Mustafa Mert Koç: Melisa Aslı Pamuk'a şarkı yazdım!

Önceki yaz aşk yaşamaya başlayan ve ilk kez Bodrum'da görüntülenen Melisa Aslı Pamuk-Ekin Mert Koç çifti, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Yeni şarkısıyla ilgili konuşan Koç, sevgilisi Pamuk'a da bir şarkı yazdığını açıkladı. Güzel oyuncu ise yeni imajıyla dikkat çekti.

Mustafa Mert Koç: Melisa Aslı Pamuk'a şarkı yazdım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2022 16:09

Melisa Aslı Pamuk, önceki akşam sevgilisi Mustafa Mert Koç ile Bebek’te yer akan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Yeni şarkısı ‘Geri Dönemem’ ile ilgili konuşan Koç, "Şarkı çıktı. Güzel telefonlar aldım, tepkiler güzel. Çok güzel de bir klip çektik. O da yayına girecek. Daha sonra kısa kısa aralarla yeni şarkılarımı hazırlayacağım. Hatta ikinci şarkım, Melisa’nın çok sevdiği bir parça. Ben klibinde oynamasını da çok istiyorum” dedi.

Basın mensuplarının “Melisa Hanım'a şarkı yazdınız mı?” sorusuna Koç, “Melisa’ya yazdığım bir şarkı var. Planlı gidiyoruz. Eylül gibi çıkacak. Özellikle Melisa’ya yazdım diye söyleyeceğim. Çok güzel bir slov şarkı” cevabını verdi.

Pamuk ise, “Sosyal medya için bir reklam filmi çektik. Yeni sezon için şu an bir proje yok ama ‘Neşet’ isimli çok güzel bir sinema filmini çekiyoruz” diye konştu. İmajını da değiştiren ünlü isim, “Farklı bir imaj oldu” ifadelerini kullandı. Sevgilisi ise “Ben çok beğendim” diyerek, oyuncuya övgü dolu sözler sarf etti.

 

 

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