Mustafa Mert Koç, Çağatay Ulusoy'un doğum gününü bu videoyla kutladı: "Hep gülelim be"

Ünlü oyuncu Mustafa Mert Koç, yakın dostu Çağatay Ulusoy’un doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Koç, doğum günü için Ulusoy ile birlikte gitar çaldıkları eğlenceli anların yer aldığı bir video paylaştı.

Videoya "Hep gülelim be" notunu düşen Koç, dostluğun önemine vurgu yaparak eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Koç’un bu samimi paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Çağatay Ulusoy'un yeni yaşını kutlayan bu anlamlı jest, dostluğun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.