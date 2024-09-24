Mustafa Mert Koç, Çağatay Ulusoy'un doğum gününü bu videoyla kutladı: "Hep gülelim be"

Mustafa Mert Koç, yakın dostu Çağatay Ulusoy’un doğum gününü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte gitar çalıp eğlendikleri anları paylaşan Koç, videoya ‘Hep gülelim be’ notunu ekledi.

Mustafa Mert Koç, Çağatay Ulusoy'un doğum gününü bu videoyla kutladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2024 15:53

Ünlü oyuncu Mustafa Mert Koç, yakın dostu Çağatay Ulusoy’un doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Koç, doğum günü için Ulusoy ile birlikte gitar çaldıkları eğlenceli anların yer aldığı bir video paylaştı.

Videoya "Hep gülelim be" notunu düşen Koç, dostluğun önemine vurgu yaparak eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Koç’un bu samimi paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Çağatay Ulusoy'un yeni yaşını kutlayan bu anlamlı jest, dostluğun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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