Mustafa Ceceli: Pandeminin acısını çıkarıyoruz

Mustafa Ceceli ve eşi Selin İöer önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve önce baş başa yemek yiyen çift, daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

Araçlarını bekleyen çift, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Mustafa Ceceli; "Her şey yolunda, çok çalışıyorum. Birkaç günlük boşluğum vardı, stüdyoya girdim ve okumalarımı yaptım. Şimdi konser maratonuna kaldığım yerden devam edeceğim. Pandemi döneminin acısını çıkarıyoruz, bu ara çoğu sanatçı arkadaşımla havaalanında karşılaşıyoruz. Herkes konser maratonunda işlerimiz çok şükür yoluna girdi" dedi. Daha sonra muhabirlere teşekkür eden başarılı şarkıcı ve eşi İmer, kendilerini almaya gelen özel araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.