Muslera, Beşiktaş Maçını Unutup Hatayspor'a Odaklandı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'deki yeni sezon öncesi hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Beşiktaş'a 5-0 yenildikleri Süper Kupa maçını geride bıraktıklarını ve lige odaklandıklarını belirtti. Muslera, “Yeni bir sezon ve çok fazla beklenti var. Beşiktaş maçını unutup, cuma günkü Hatayspor karşılaşmasına tam konsantre olmuş durumdayız,” dedi.

Süper Kupa'daki mağlubiyetin hem kendileri hem de taraftarları üzdüğünü fakat nasıl başladıklarından çok nasıl bitirdiklerinin önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi play-off'larına da hazırlandıklarını ve büyük mücadeleler için sabırsızlandıklarını ifade etti. Muslera, "Vücudumun pili bitmedikçe mücadeleye devam edeceğim," sözleriyle yüksek motivasyonunu yineledi.