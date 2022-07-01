Murda ve Hadise'den ortak şarkı; "İmdat"

Jonas Beck ve Raoel Hulst yönetmenliğinde Hollanda ve İspanya’da çekilen film tadındaki video klip ilhamını kimine göre 20’ler Amerika’sında buhranlı dönemin sistemine meydan okuyan, kimine göre ise maceraperest ama suçlu aşıklar Bonnie ve Clyde’dan alıyor.

Çekimlerin iki gün sürdüğü klipte Özel Harekat Timi tarafından gözaltına alınan kadın kahraman (Hadise) ve kahramanını kurtarmaya çalışan ve bu kurtarma operasyonunda her şeyi göze alan gözü pek bir aşığın (Murda) adrenalin yüklü kurtuluş planlarına tanıklık ediyoruz. Aşkın özünde ihtiras kadar fedakarlık olduğunu hatırlatan klip aşk için duvarlarımızın ne kadarını yıkabileceğimizi de sorgulatıyor.

İnan Kırdemir’in moda direktörlüğünde Fendi, Dolce & Gabbana ve Missoni tarafından giydirilen Hadise’nin styling referanslarında tutkulu bir aşıktan gösterişli bir mahkuma, en karanlık anlarda bile iç ışıltımızı yitirmemiz gerektiğini hatırlatan zebra ve leopar gibi sembolik detaylarla desteklenmiş bir cesaret ve güç mesajı var.