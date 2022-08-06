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Murat Yıldırım o listeye giren tek isim oldu!

Murat Yıldırım “Uluslararası Seoul Dizi Ödülleri”nde en iyi erkek oyuncu kategorisinde Türkiye’den listeye giren tek isim oldu

Murat Yıldırım o listeye giren tek isim oldu!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-08-2022 20:27

Show TV’nin etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle milyonları ekran başına toplayan O3 Medya imzalı “AZİZ” dizisi ve sevilen başrol oyuncusu Murat Yıldırım “Uluslararası Seoul Dizi Ödülleri”ne aday oldular. Show TV’de 2. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan dizideki Aziz karakteri ile yarışmaya adaya gösterilen Yıldırım, en iyi erkek oyuncu kategorisinde Türkiye’den listeye giren tek isim olurken “Aziz” ise en iyi dizi dalında yarışıyor.

 

Online anket üzerinden belirlenen adaylardan kazananı jüri belirleyecek. Sonuçlar şimdiden büyük merak ve heyecan yarattı.

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