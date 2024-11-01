Murat Dalkılıç’tan sağlık durumu hakkında açıklama: "Gayet iyiyim, konserler başladı!"

Doğuştan burnundaki kemiklerin dışa yönelmesi nedeniyle 9 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz şubat ayında 10. kez ameliyat masasına yatarak sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Son ameliyat sonrası burun kemiklerinin alınması sürecini detaylarıyla anlatan şarkıcı, bu zorlu süreci artık geride bıraktığını belirtti.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Gayet iyiyim, her şey yolunda,” diyen Dalkılıç, yeni konser programının başladığını duyurdu. “Medyada çıkan haberlerin bir kısmı doğru ancak bu sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum,” ifadelerini kullanan Dalkılıç, ayrıca hayranları için yeni albüm ve şarkılar hazırladığını müjdeledi. Şarkıcı, "Bu süreçte sizlerle paylaşmak için çok güzel şarkılar yaptım, yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım," diyerek sevenlerinden destekleri için teşekkür etti.