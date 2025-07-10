Murat Dalkılıç’tan Esprili Yoruma Yaratıcı Yanıt: “Hayatımda Duyduğum En Yaratıcı Dua”

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, yeni albümünü yayınladıktan sonra sosyal medya üzerinden gelen yorumlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak bir takipçisinin esprili yorumunu paylaşan Dalkılıç, yaptığı yorumla hem güldürdü hem de gündem yarattı.

Yeni Albümü “O” Beğeni Topladı

Geçtiğimiz haftalarda “O” adını verdiği yeni albümünü dinleyiciyle buluşturan Murat Dalkılıç, sosyal medyada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Albümdeki şarkılar kısa sürede dijital platformlarda üst sıralara tırmanırken, takipçilerden gelen yorumlar da dikkat çekmeye başladı.

Bu yorumlardan biri ise hem içeriği hem de Dalkılıç’ın yanıtı sayesinde sosyal medyada viral oldu.

"1 cm Boyuna 1 Efsane Şarkı" Yorumu Gündem Oldu

Bir takipçisi, Dalkılıç’ın müzikal başarısını esprili bir dille övdü. Yorumu şöyleydi:

“Murat Dalkılıç, Allah'ım boyumdan aldığın her 1 cm için 1 efsane şarkım olsun tarzı bir anlaşma mı yaptın? Bir tane kötü şarkın olsun.”

Bu sözlere kayıtsız kalmayan Murat Dalkılıç, yorumu sosyal medya hesabında paylaşarak şu ifadeyi kullandı:

“Hayatımda duyduğum en yaratıcı dua.”

Dalkılıç’ın bu yanıtı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, bu eğlenceli diyalogla ilgili yüzlerce espri yaptı.