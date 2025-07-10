Murat Dalkılıç’tan Esprili Yoruma Yaratıcı Yanıt: “Hayatımda Duyduğum En Yaratıcı Dua”

Murat Dalkılıç, sosyal medyada bir takipçisinin esprili yorumuna “Hayatımda duyduğum en yaratıcı dua” diyerek gündem oldu.

Murat Dalkılıç’tan Esprili Yoruma Yaratıcı Yanıt: “Hayatımda Duyduğum En Yaratıcı Dua”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2025 13:01

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, yeni albümünü yayınladıktan sonra sosyal medya üzerinden gelen yorumlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak bir takipçisinin esprili yorumunu paylaşan Dalkılıç, yaptığı yorumla hem güldürdü hem de gündem yarattı.

Yeni Albümü “O” Beğeni Topladı

Geçtiğimiz haftalarda “O” adını verdiği yeni albümünü dinleyiciyle buluşturan Murat Dalkılıç, sosyal medyada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Albümdeki şarkılar kısa sürede dijital platformlarda üst sıralara tırmanırken, takipçilerden gelen yorumlar da dikkat çekmeye başladı.

Bu yorumlardan biri ise hem içeriği hem de Dalkılıç’ın yanıtı sayesinde sosyal medyada viral oldu.

"1 cm Boyuna 1 Efsane Şarkı" Yorumu Gündem Oldu

Bir takipçisi, Dalkılıç’ın müzikal başarısını esprili bir dille övdü. Yorumu şöyleydi:
“Murat Dalkılıç, Allah'ım boyumdan aldığın her 1 cm için 1 efsane şarkım olsun tarzı bir anlaşma mı yaptın? Bir tane kötü şarkın olsun.”

Bu sözlere kayıtsız kalmayan Murat Dalkılıç, yorumu sosyal medya hesabında paylaşarak şu ifadeyi kullandı:
“Hayatımda duyduğum en yaratıcı dua.”

Dalkılıç’ın bu yanıtı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, bu eğlenceli diyalogla ilgili yüzlerce espri yaptı.

Benzer Haberler
Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları
Gamze Topuz ile Demir Demirhisar’dan Romantik Boğaz Turu Gamze Topuz ile Demir Demirhisar’dan Romantik Boğaz Turu
Tolgahan Sayışman'dan Adenovirüs Uyarısı: “10 Gündür Mücadele Veriyoruz” Tolgahan Sayışman'dan Adenovirüs Uyarısı: “10 Gündür Mücadele Veriyoruz”
Hayal Köseoğlu’ndan Sevgilisiyle Aşk Dolu Tatil Paylaşımı Hayal Köseoğlu’ndan Sevgilisiyle Aşk Dolu Tatil Paylaşımı
Mustafa Ceceli’den Bodrum’da Jet-Ski Şov! Mustafa Ceceli’den Bodrum’da Jet-Ski Şov!
Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı
ÇOK OKUNANLAR
Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları
  • 10-07-2025 16:32

Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları

Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı
  • 10-07-2025 10:51

Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı
  • 07-07-2025 12:32

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı

Saadet Işıl Aksoy, “Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine Katıldı!
  • 09-07-2025 15:43

Saadet Işıl Aksoy, “Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine Katıldı!

Hayal Köseoğlu’ndan Sevgilisiyle Aşk Dolu Tatil Paylaşımı
  • 10-07-2025 12:30

Hayal Köseoğlu’ndan Sevgilisiyle Aşk Dolu Tatil Paylaşımı