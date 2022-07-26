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Gecce Magazin Haberleri

Murat Boz: Kamera önünde olmak güzel bir his

Murat Boz önceki gün tatil için geldiği Çeşme'de görüntülendi. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, oyunculuk yapmayı sevdiğini ve devam edeceğini açıkladı.

Murat Boz: Kamera önünde olmak güzel bir his
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2022 12:46

42 yaşındaki Murat Boz, son olarak geçtiğimiz gün Çeşme'de objektiflere takıldı. 10 gündür tatil yapan Boz, “Benim ritüelim bu. Her sene Çeşme’ye geliyorum mutlaka. Yakalıyorsunuz, hiç affetmiyorsunuz. Tatil vesilesiyle arkadaşlarımı da görmüş oluyorum. Çeşme geçen seneye göre biraz daha durgun. Bir tek durgun olmayan Mustafa Aksakallı’nın mekanı, ama genelde bir durgunluk var. İnşallah seneye daha iyi olur” dedi.

 

Burcu Özberk ile başrolü paylaştıkları yeni filmi hakkında konuşan yakışıklı popçu, “Sektöre yeni giriş yapacak olan bir dijital platformun ilk işi olacak bu film. Senaryosu çok güzel, okurken çok keyif aldım ve güldüm. Çekilince de güzel olacağını düşünüyorum. Burcu ile iyi partner olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

 

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