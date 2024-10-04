Müjde Uzman'ı çıldırtan 'estetik' iddiası

Son dönemin popüler isimlerinden Müjde Uzman, Instagram hesabında kendisine yapılan estetik yorumlarına sert tepki gösterdi. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, estetik yaptırdığına dair iddialara net bir cevap verdi.

Bir takipçisinin, “Dudak mı yanak mı dolgu yaptırdın, yoksa çok mu shopladılar anlamadım?” sorusuna “Makyaj?” şeklinde yanıt veren Uzman, başka bir kullanıcının, “Kendisini beğenirim fakat bir farklılık var, Çağla Şıkel’i andırıyor. Ne işlem yaptırdıysanız doğallık yok. Herkes aynı tip oldu bu işlemler yüzünden” yorumuna ise daha sert bir yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Hiçbir şey yaptırmadım. Makyaj bu, biraz da app editi. Ay vallahi bayılacağım, sabah akşam olmayan şeylerle itham ediliyorum. Bıktım!" diyerek isyan etti.

Müjde Uzman’ın bu açıklamaları sosyal medyada yankı buldu ve birçok hayranı tarafından destek mesajları aldı