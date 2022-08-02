Müjde Ar'dan Demet Akalın'a tepki: “Sana aynısı yapılsa ne olurdu?”

Bodrum'da bir mekanda sahne alan Demet Akalın, şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı dökmüştü. Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyaya düşünce tepki gösterdi.

MÜJDE AR'DAN TEPKİ

Demet Akalın'a tepki gösteren isimlerden birisi de Müjde Ar oldu. Usta oyuncu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak. "Sanatçı var , sanatçı var... Hiç kusura bakma Demet Akalın. İnsanlar ekmek parası için çalışıyorlar, rezil olmak için değil. Sonuçta sende orda ekmek parası için varsın . Sana aynısı yapılsaydı ne olurdu ?? Bu yüzden videoyu paylaşmayacağım. İzlemez olaydım... Ben utandım resmen"