Muğla'da 60-65 Yaş Arası Vatandaşlar ve Öğretmenlere Yönelik İndirimli Ulaşım Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, UKOME kararıyla Muğla genelinde 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler için indirimli toplu taşıma uygulamasını hayata geçirdi. Bu yeni düzenleme kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ve denetimindeki özel toplu taşıma araçlarını kullanan 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler, normalde 23 TL olan indi bindi ücretini 17 TL olarak ödeyerek yüzde 26 indirimden yararlanabilecekler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Ulaşım Müjdesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, bu indirimli uygulama özellikle 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler için geçerli olup, emekli vatandaşların zaten ücretsiz olarak yararlandığı toplu taşıma hizmetine ek bir destek sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi ve Güncellemeler

Muğla'da yaşayan vatandaşlar ve öğretmenler, bu indirimli uygulamadan nasıl yararlanacakları hakkında detaylı bilgi almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Ayrıca, belediyenin sosyal medya hesaplarını takip ederek toplu taşıma fiyat tarifelerindeki diğer olası güncellemelerden haberdar olabilirler.

Bu yeni düzenleme ile Muğla'da yaşayan 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler, günlük ulaşım maliyetlerinde önemli bir indirimden faydalanarak ekonomik olarak rahatlama sağlayacaklar. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı, şehirde yaşayanların ulaşım erişimini artırarak sosyal ve ekonomik katkı sağlamayı hedeflemektedir.