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Gecce Magazin Haberleri

Müge Anlı kendisine kızan Demet Akalın'a canlı yayında yanıt verdi!

Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 1,5 yaşındaki Naime Ceyda, 6 ay kadar bir sürenin ardından bulunmuştu. Akalın ise o anların yayınlandığını görünce Anlı ve ekibine sert çıkmıştı. Müge Anlı şarkıcının sözlerinin altında kalmadı ve canlı yayında Demet Akalın'a yanıt verdi. İşte detaylar...

Müge Anlı kendisine kızan Demet Akalın'a canlı yayında yanıt verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2022 15:54

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir iki kardeş aranıyordu. Kardeşlerden aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucuda bulundu ve bu haber izleyenleri mahvetti. 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ise ihbar sonrasında bulundu. Canlı yayında minik Naime'yi almaya giden ekibin görüntüsü programa da yansıyınca Demet Akalın, sosyal meyda üzerinden Anlı'ya sitemde bulundu.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Demet Akalın, Müge Anlı ve ekibine tepki gösterdi. 1,5 yaşındaki çocuğu evden alındığı anları yayınlayan şarkıcı, ''Bunu yayın yapıyorsunuz abi böyle bir şey olabilir mi ya! O çocuk öyle mi alınır ya! Delireceğim yemin ederim gitsin anası alsın o zaman ya! Bırakırken aklı neredeydi? Vallahi delireceğim ya ağlata ağlata çocuğu erkek adamın eline verdiler" ifadelerini kullandı.
 

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA HEMEN YANIT VERDİ!

Demet Akalın'ın bu sözlerine Müge Anlı bugünkü yayında yanıt verdi. Anlı açıklamasında "O çocuk öyle mi alınır? Alınmak zorundaydı. Bebek orada alınmaz yukarı çıkarken kadının ayağı kayar düşer bebeğe bir şey olur, oradaki polise derler ki 'sen niye almadın çocuğu?' Öyle bazı şeyler de ben ağlayacağıma o ağlasın derler..." dedi.


 

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