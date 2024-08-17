Müge Anlı İle Tatlı Sert Ne Zaman Başlıyor? 2024 Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı!

Müge Anlı İle Tatlı Sert Ne Zaman Başlıyor? 2024 Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 23:44

Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2024 yeni sezonuyla Eylül ayında izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz yıl 4 Eylül'de ekranlara dönen programın, bu yıl da benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. Şu anki tahminlere göre, 9 Eylül 2024 tarihinde yeni bölümler yayınlanmaya başlayacak. Yapımcılar henüz net bir tarih vermese de beklentiler bu yönde.

Geçtiğimiz sezon 28 Haziran 2024'te sezon finali yapan program, milyonları ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Müge Anlı, programda Türkiye'nin bilinmeyen yüzünü aydınlatmaya ve çözülmemiş olayları gün yüzüne çıkarmaya devam edecek. Hayranları büyük bir merakla yeni sezonu beklerken, programın sürprizleri şimdiden konuşulmaya başlandı.

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