MTV Ödemelerinde Garanti BBVA’dan Büyük Kolaylık: Ücretsiz 3 Taksit İmkanı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son günlere girildi ve araç sahipleri için önemli bir duyuru yapıldı. 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya kapsamında, araç sahipleri MTV ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Garanti BBVA, bu döneme özel bir kampanya başlatarak araç sahiplerine büyük bir kolaylık sunuyor. Kampanya kapsamında ücretsiz 3 taksit imkanı sağlanıyor.

Garanti BBVA MTV Kampanyası Ayrıntıları

Garanti BBVA, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bir MTV kampanyası düzenledi. Bu kampanya, MTV ödemeleri için geçerli olup, araç sahiplerinin ödemelerini daha rahat bir şekilde yapmalarını hedefliyor. Kampanya süresince Garanti BBVA bireysel kredi kartları ile yapılan peşin alışverişlerde, ücretsiz 3 taksit imkanı sunuluyor. Kampanya, Garanti BBVA’nın çeşitli kanalları üzerinden gerçekleştirilen MTV ödemeleri için geçerlidir.

Garanti BBVA’nın sunduğu bu kampanya ile MTV ödemeleri, BonusFlaş, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı, garantibbva.com.tr, 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi ve Garanti BBVA ATM’lerinden yapılabiliyor. Bu kanallar üzerinden yapılan ödemelerde, tek ödeme, 2 taksit ve 3 taksit seçenekleri sunuluyor. Özellikle, garantibbva.com.tr üzerinden yapılan MTV ödemelerinde işlem sonrasında gelen şifre ile ücretsiz 3 taksit imkanı sağlanıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı Üzerinden MTV Ödemeleri

Kampanya ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ivd.gib.gov.tr üzerinden yapılan MTV ödemeleri için de geçerli. Bu site üzerinden yapılan ödemelerde, günlük 3 işlem için ücretsiz 3 taksit imkanı sunuluyor. Ödemesini taksitlendirmek isteyen müşteriler, MTV3 yazıp harcamadan sonra kayıtlı cep telefonu numarasına gelen SMS’te yer alan şifre ile 3340’a geri dönüş yaparak bu fırsattan yararlanabilirler. Örnek olarak, “MTV3 SIFRE” formatında SMS gönderilmesi gerekmektedir.

Hangi Kredi Kartları Kampanyadan Yararlanabilir?

Bu kampanyadan yararlanabilecek Garanti BBVA kredi kartları arasında Bonus’lar, Bonus Flexi, Bonus Genç, Money Bonus, Flexi, Shop&Fly, Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları, American Express Card, Bonus American Express, Bonus Classic TROY, Bonus Gold TROY, Bonus Platinum TROY ve Bonus Flexi TROY bulunmaktadır. Bu kredi kartlarına sahip olan müşteriler, kampanya kapsamında MTV ödemelerini 3 taksit olarak yapabilecekler.

Taksitlendirme İşlemi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

MTV taksitlendirme işlemi, ödeme gerçekleştirildikten bir gün sonra otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak, işlemin yapıldığı tarihle ekstre kesim tarihi aynı ise MTV taksitlendirme kampanyasından yararlanılamamaktadır. Ayrıca, ekspress limitle yapılan işlemler, bonus kullanımları, nakit çekim ve benzer işlemler, mail order işlemleri, anlık veya otomatik fatura ödemeleri, vergi, fon ve sigorta ödemeleri, yurtdışında yapılan tüm alışverişler kampanya kapsamında değildir.