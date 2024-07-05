Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. Taksit Ödemeleri Başladı

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ikinci taksit dönemi, 1 Temmuz itibarıyla başladı. Ödemeler, 31 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahipleri, gecikme faizi ödemek durumunda kalacaklar.

Ödeme Yöntemleri ve Kanalları

MTV ödemeleri, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca yapılabilmektedir. e-Devlet sistemi üzerinden "motorlu taşıtlar vergisi sorgulama" hizmetiyle ödeme işlemleri adım adım takip edilebilir. Vergi bilgileri girildikten sonra ödeme işlemi tamamlanabilir.

Ayrıca, ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi, bankaların internet bankacılığı ve PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Vergi dairelerine giderek veya banka/PTT şubelerinden de ödeme yapabilirsiniz.

Gecikme Durumunda Faiz Uygulaması

31 Temmuz tarihine kadar MTV ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanacaktır. Bu nedenle, ödeme süresi içinde gerekli ödemelerin yapılması önem taşımaktadır. Faiz ödemekten kaçınmak için ödeme süresini kaçırmadan ödemenizi yapmanız gerekmektedir.